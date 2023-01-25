تعرف على شرط الدهانات للحصول على ترخيص البناء والحالات المستثناة

حدّد قانون البناء الموحد بعض الاشتراطات للحصول على تراخيص البناء، والتي شملت اشتراطات خاصة بطلاء المباني والواجهات الرئيسية، وهو ما حدده القانون في بنوده، مع وضع بعض الاستثناءات الخاصة في هذه الحالة يجوز لها الترخيص دون تلك الاشتراطات.

بنود الطلاء في قانون البناء

- مراعاة عدم تنافر ألوان واجهات المبنى مع ألوان الوجهات والحوائط المحيطة، للحفاظ على الطابع المعماري.

- منع أعمال تشويه الوجهات الرئيسية للمباني من خلال التركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء «التكييف، مواسير الصرف وغيرها»، ووضع حلول لذلك.

استثناءات في طلاء المباني

وحدد قانون استثناءات لحالات معينة من طلاء المباني كأحد شروط إتمام التصالح على مخالفات البناء، وشملت هذه الاستثناءات هذه الحالات:

- القرى وتوابعها.

- المباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.

معايير التنسيق الحضاري

ونص قانون التصالح الجديد في مادته رقم 85، على تطبيق الأسس والمعايير وأدلة التنسيق الحضاري، التي توضع من قبل الجهاز عند إصدار التراخيص في التجمعات العمرانية والأحياء المدن، منها التي تقيمها الدولة أو القطاع الخاص، ويتضمن الرصف والمسارات.