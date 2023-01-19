عضو بـ«محلية الشيوخ»: توقيت حركة المحليات يتناسب لتطبيق قانون مخالفات البناء

أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، بحركة المحليات الأخيرة التي أعلنها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التى شملت تعيين ونقل 125 قيادة محلية فى 25 محافظة.

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وقال «الكحيلي»، في بيان له إن الحركة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات، وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، إلى أن الدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية يجعلها في حالة تجدد مستمر وقادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض مصر.

توقيت إجراء حركة المحليات

وقال أن توقيت إجراء حركة المحليات يتناسب مع المرحلة الحالية، منوها إلى موافقة مجلس الشيوخ على قانون مخالفات البناء لتخدم هذا القانون والمستفيدون منه لتطبيقه دون قصور أو تقصير على أن يكون الهدف الأول راحة وخدمة المواطنين، وأن هذا توقيت يتناسب مع إجراء تلك الحركة والتنقلات وتصعيد الكفاءات.

وأوضح «الكحيلي»، أن تصعيد الكوادر المتميزة يشجع كل العاملين على التفاني في العمل والإخلاص في أداء الأعمال المكلفين بها وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين.