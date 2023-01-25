30 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بـ3 مراكز في سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بدء أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقيمة 30 مليون جنيه، منها 15 مليونا بمركز طهطا، و10 ملايين بمركز طما، و5 ملايين بمركز جهينة، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال في مايو المقبل.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بزيادة الخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج بمبلغ 30 مليون جنيه، لإحلال وتجديد خطوط مياة الشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز الثلاثة.

خطة الإحلال والتجديد

وأضاف «عبدالغفار»، أن خطة الإحلال والتجديد تستهدف تغيير خطوط المياه القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية، وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب للمناطق المستهدفة.

تجديد شبكات المياه

وبحسب «عبدالغفار»، سيتم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز طما بشارع الاتحاد وتفرعاته، وشارع طلعت حرب، وشارع الردمة، وشارع الطناطوة، إضافة إلى استكمال شارع مدرسة السلام ونجع الشيخ بطريق السوق، وساحل طما الغربي البحري والغربي القبلي، والتي يستفيد منها 38 ألف نسمة.

وأشار إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز جهينة بشارع عمر بن الخطاب غرب منطقة الصنايع، وكذلك قرية نزة المحزمين والشريفة الغربية ونجع الحويج بجهينة الشرقية، والتى يستفيد منها 45 ألف نسمة.