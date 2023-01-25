«التضامن» تحدد أنواع الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات في المرحلة الثانية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن أنواع الإعاقات المتاح لها التقديم في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، تتمثل في الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة.

مكتب التأهيل يراجع شروط وأنواع إعاقات المرحلة

وأوضحت التضامن في تقرير صادر عنها، أن بطاقة الخدمات المتكاملة يتم استخراجها بعد قيام مكتب التأهيل بمراجعة شروط وأنواع إعاقات المرحلة وشدتها وخاصة الإعاقات الشديدة والمتوسطة، كما يتم مراجعة البيانات الأساسية التي أدخلها المواطن عند التسجيل وإجراء تعديلها عند الحاجة.

ولفتت التضامن إلى أن الإعاقات الشديدة تتمثل في الإعاقات الواضحة على الشخص المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات مثل الإعاقات الذهنية والشلل الرباعي وكذلك ضمور العضلات، مؤكدة أن تلك الإعاقات تم استهدافها في المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية تشمل الإعاقات المتوسطة وبالغة الشدة

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تشمل الإعاقات المتوسطة وكذلك الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة باستثناء عدد من الحالات مثل اضطرابات التواصل وأمراض القلب والاضطرابات النفسية الانفعالية، وكذلك قصور الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم.