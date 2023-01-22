9 اضطرابات طيف توحد يستحق أصحابها بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن اضطرابات طيف التوحد، الذي يعد ضمن الإعاقات الشديدة المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة، إحدى الاضطرابات النمائية التي تؤثر على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، لافتة إلى أن هذا المرض ينتج عن خلل عصبي وظيفي في الدماغ يظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل.

اضطراب طيف التوحد

وأوضحت التضامن في تقرير نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن اضطراب طيف التوحد تنتج عنه صعوبة في التواصل مع الآخرين واستخدام اللغة والتفاعل الاجتماعي.

إعاقات المستوى الثالث الشديدة

ولفتت إلى أن القزامة، والتي تعد أيضا ضمن الإعاقات المستحقة لـ«بطاقة الخدمات المتكاملة»، يقصد بها الحالات التي لا يزيد فيها طول الشخص على 140 سم بعد سن البلوغ، مشيرة إلى أن الإعاقات الشديدة التي تتبع المستوى الثالث تتمثل فيما يلي:

- القزامة.

- اضطرابات طيف التوحد.

الشلل الدماغي.

- الإعاقات الذهنية.

- شلل الأطفال في طرف واحد أو أكثر.

- الإعاقات المتعددة.

- حالات كف البصر.

- ضمور العضلات.

- الشلل الرباعي.