«التضامن» توضح دور مكاتب التأهيل في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن دور مكاتب التأهيل في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يتمثل في الاطلاع على التقارير الطبية، ومراجعة شروط وأنواع إعاقات المرحلة وشدتها « الإعاقات الشديدة والمتوسطة».

دور مكاتب التأهيل في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ولفتت «التضامن»، في تقرير صادر عنها، إلى أن دور مكاتب التأهيل يتمثل أيضا في مراجعة البيانات الأساسية التي أدخلها المواطن عند التسجيل وإجراء تعديلها عند الحاجة، وأن مكاتب التأهيل هي تلك الوحدات التي تم إعدادها لتقديم الخدمات التأهيلية لذوي الهمم، ومساعدتهم في الحصول على شهادات تأهيل وكارت لإثبات الإعاقة، كما يتم من خلالها صرف أجهزة تعويضية، وتدريب المعاقين مهنياً والمعاونة في إيجاد فرص عمل لهم.

إجراءات الحصول على الخدمة

وأشارت «التضامن»، على الموقع الرسمي إلى أن إجراءات الحصول على الخدمة تتمثل فيما يلى:

- التوجه إلى مكتب التأهيل الاجتماعي أو الجمعيات المركزية.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- تحويل الحالة للفحص الطبي بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بـ«التأمين الصحي» لإجراء التشخيص الطبي.

- عرض ملف الحالة على لجنة فحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات لتقرير قبوله من عدمه.