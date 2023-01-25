محافظ كفر الشيخ ينعي ضابط شرطة بعد استشهاده خلال مداهمة أمنية

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، النقيب أحمد ياسر توفيق، 26 عامًا، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، لاستشهاده خلال مداهمة جنائية، فجر اليوم، وقرر إلغاء الاحتفال بعيد الشرطة، والذي كان مقررا له اليوم بقصر ثقافة مدينة كفر الشيخ.

وقدم المحافظ خالص التعازي لأسرة الشهيد، ولمديرية أمن كفر الشيخ ووزارة الداخلية، والنائب علي أبو أحمد عضو مجلس النواب في وفاة أبن شقيقه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وداعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

حزن في كفر الشيخ لوفاة ضابط شرطة

وسادت حالة من الحزن الشديد في مدن ومراكز كفر الشيخ، لوفاة الضابط ششرطة أحمد ياسر، معاون مركز كفر الشيخ، وذلك أثناء تأدية عمله الشرطي.

حزن شديد في مسقط رأسه

كما سادت حالة من الحزن الشديد في مسقط رأس الضابط الشهيد بمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، جراء استشهاده خلال مداهمة جنائية اليوم.