استشهاد ضابط ومصرع 9 مسجلين خطر في مداهمة وكر بالدقهلية

لقي 9 متهمين مسجلين خطر مصرعهم في الدقهلية، واستشهد ضابط شرطة في تبادل لإطلاق النار بينهم، في أثناء عملية ضبطهم، واتخذت الإجراءات القانونية.

معلومات بوجود وكر لعناصر إجرامية

كانت معلومات أمنية أكدت وجود مجموعة من العناصر الإجرامية المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وأحكام أخرى، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، والسطو المسلح، والاتجار في المواد المخدرة بمحيط بحيرة المنزلة في الدقهلية، وحيازتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم من قطعة أرض زراعية بإحدى قرى مركز شرطة دكرنس مأوى لهم.

وبتقنين الإجراءات، توجهت قوة من قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وقوة من الأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، لقطعة الأرض المشار إليها وتبادلت القوات إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 9 منهم واستشهاد ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي، وعُثر بجانبهم على 9 بنادق آلية،عدد كبير من الطلقات النارية، 350 كيلو جرام بانجو، 6 كيلوجرامات حشيش، و2 كيلو جرام هيروين، و2 كيلو جرام شابو، واتخذت الإجراءات القانونية.