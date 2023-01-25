دبلوماسي سابق: زيارة السيسي للهند تستهدف تعميق العلاقات بين البلدين

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند تأتي بهدف مواصلة توسيع العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن البلدين يحترمان دبلوماسية بعضهما البعض بشدة، ونجحا في إقامة سلك دبلوماسي رفيع المستوى، متابعًا: «ما من دبلوماسي أجنبي خدم في مصر إلا ويعشق هذا البلد وينقل صورة جيدة للغاية عن الدبلوماسية المصرية رغم أنها غير مكلفة».

الطرفان يعتزان بعلاقات فيما بينهما

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «EXTRA NWES»: «ما من دبلوماسي أو سفير هندي في مصر إلا وكان على مستوى رفيع من الأداء، إذ يتحدثون عدة لغات مثلنا ومتابعون لكل ما يدور حول العالم، وينفذون سياسة لا تنحاز لأحد بما يحقق الصالح لكل الدول بما فيها مصر والهند»، متابعًا أن مصر والهند تعتزان بعلاقات قوية فيما بينهما.

مصر والهند بينهما مجاملات وعلاقات طيبة

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المباحثات التي تتم على المستوى الرئاسي تدور حول كل ما يشغل العالم أو الإقليم والعلاقات الثنائية، موضحًا أن العالم يعاني من آثار جائحة كورونا السلبية، فضلًا عن الحرب الدائرة حتى الآن بين روسيا وأوكرانيا وما لها تأثيرات اقتصادية سيئة للغاية على العالم، ذاكرًا أن مصر والهند بينهما مجاملات وعلاقات طيبة، إذ أن مصر أهدت الهند منتجات طبية أثناء جائحة كورونا.