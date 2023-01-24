استشاري أمراض باطنة لـ أحمد موسى: تحورات كورونا الجديدة لم تصل إلى مصر

قال الدكتور هشام الخياط، استشاري الكبد والأمراض الباطنية، إن التحوارات الجديدة من فيروس كورونا لم تصلنا، وفي شهر ديسمبر أصيب مايقرب من 250 مليون مواطن صيني وتوفى منهم 60 ألف بسبب التحورات، لافتا إلى أن مصر حتى الآن بها 6 سلالات من فيروس كورونا، وجرى التعرف على 2 منها منذ سنوات، وتنتهي أعراضها بالأنفلونزا العادية.

متحور السارس

وأوضح «الخياط» خلال استضافته ببرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أن كورونا تحورت منذ 2003 في الصين بسبب تناول المواطنين أطعمه غريبة منها الخفافيش إلى أن انتقل الفيروس وتحور ونتج عنه متحور السارس الشهير آنذاك، ثم ظهرت سلالات جديدة في جنوب شرق آسيا وسنغافورة، وفي ديسمبر 2019 نقلت مدينة وهان الصينية فيروس كورونا في نسخته الجديدة إلى مختلف بلاد العالم.

السلالات المعروفة

وأشار إلى أن السلالات المعروفة تعرضت لاختلال جيني يزيد عن 20% من الأصل، وتنوعت المتحورات في دول العالم بعد 2019 وأصبح لكل متحور أعراض مختلفة وأخطرها متحور أميكرون نظرا لخطورة أعراضه.