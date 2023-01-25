رئيس وزراء الهند: علاقتنا بمصر تطورت في السنوات الأخيرة بفضل السيسي

رحب رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بالرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المصري، خلال زيارتهم للهند، قائلا: «سيشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفالات يوم الجمهورية غدا كضيف شرف، وهو من دواعي السعادة للشعب الهندي، كما يسعدني أن الوحدة العسكرية المصرية، تشارك في عرض الاحتفال».

تابع رئيس وزراء الهند: «الحضارة المصرية من أقدم الحضارات بالعالم، والعلاقات بين مصر والهند مستمرة منذ أكثر من 4 آلاف عاما، فضلا عن التعاون التجاري مع مصر، ورغم اختلاف التغيرات الحاصلة بالعالم إلا أن العلاقات مستمرة مستقرة والتعاون بيننا مستمر».

وأضاف «مودي»: «السنوات القليلة الماضية تعمقت العلاقات المصرية الهندية بفضل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، وهذا العام دعت الهند مصر، للمشاركة بقمة مجموعة العشرين، مما يدل على الصداقة الخاصة بيننا، وقررنا خلال لقائنا اليوم رفع علاقتنا لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي إطار الشراكة بين مصر والهند سنعمق العلاقات بالكثير من المجالات العلمية والدفاعية».