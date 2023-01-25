استشاري يوضح أسباب انتشار الكحة بين المواطنين خلال الفترة الحالية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بـ«المصل واللقاح»، إن فصلي الخريف والشتاء تنشط فيهما الأمراض التنفسية، كنزلات البرد والانفلونزا الموسمية، والفيروس التنفسي المخلوي وفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، وتكون الأعراض المنتشرة خلال هذه الفترة هي الكحة والرشح وارتفاع درجة الحرارة والرشح.

أسباب انتشار الكحة بين المواطنين

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أسباب انتشار الكحة خلال الفترة الحالية بين المواطنين، قائلا: «إن الشخص يمكن أن يتم اصابته بنزلات البرد والإنفلونزا أو كورونا في وقت واحد، وممكن أن يخرج من دور نزلة برد ويصاب بفيروس تنفسي، أو فيروس كورونا»، مضيفا، أن تيارات الهواء الساقعة هي أكبر مثير لمرضى الحساسية وتقوم بتزويد معدلات الكحة والرشح، وتقوم بتزويد التهابات القصبة الهوائية وهذا بدوره يعمل على الانتشار الكحة.

علاج الكحة تختلف حسب التشخيص

وأضاف «الحداد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن علاج الكحة يتم وفقا للتشخيص الطبيب، وفي حال كانت الكحة مصاحبة لارتفاع درجة الحرارة، لابد من أن يتم الرجوع الى الأعشاب، محذرا من اللجوء الى المضادات الحيوية، إلا في حال وجود العدوي البكتيرية والجرعات تؤخذ عن طريق الطبيب المختص والمشرف على الحالة.

ووجه استشاري المناعة والحساسية، المدخنين بسرعة التوقف عن هذه العادة السيئة، لأن التدخين يعمل على تهيج الحلق واتباع حمية صحية وخطة صحية من خلال الطبيب للوقف عن هذه الحالة، لافتا الى أنه بشكل عام لابد من الحصول على فيتامين سي، والراحة واقراص استحلاب الحلق.