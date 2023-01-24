«الصحة» تحسم الجدل حول متحور كورونا الجديد: نقترب من صفر إصابات

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مطمئنا المواطنين بشأن المتحور الجديد وظهوره في مصرن بأن الحالات لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات.

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر للغاية، والمعدلات الأسبوعية للإصابات بمختلف المحافظات، لم تزد عن غيرها، ومتحور كورونا الجديد في حال دخوله لم يؤثر على الوضع الوبائي للفيروس، مضيفا أن الحالات التي تصاب بالفيروس لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات، لأنها حالات بسيطة للغاية ونكاد نسجل صفر إصابات.

متحور كورونا الجديد

وتابع المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن متحورات كورونا لم نعد نحسبها بشكل «متحور كورونا الجديد ظهر أو لم يظهر»، وإنما تحسب بطرق مختلفة، من بينها مدى قوة هذا المتحور، وانتشاره وإصاباته وحدتها من عدمه، وتأثير اللقاحات عليه، مشيرا إلى أنه حتى الآن جميع اللقاحات فعالة ضد إصابات كورونا ومتحوراته.

أعراض متحور كورونا الجديد

وعن أعراض متحور كورونا الجديد، أكد المصدر أنها واحدة ولم تتغير، وأن التغيرات تكون في حدة الأعراض وليست الأعراض نفسها، وتتضمن الأعراض، ارتفاع في درجة الحرارة والسعال والكحة والغثيان والتهاب الحلق وسيلان الأنف وغيرها مما هو متعارف عليه.

وناشد المصدر، المواطنين بالحرص على أخذ لقاحات كورونا، وخاصة الجرعة التنشيطية، لتعزيز المناعة مرة أخرى ضد فيروس كورونا والمتحورات التي تظهر من فترة لأخرى، مشيرة إلى توافر كافة اللقاحات في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى المحافظات.