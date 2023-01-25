السويد تعلن عدم استبعاد تزويد أوكرانيا بدبابات «ستريدسفان 122»

أعلنت السلطات السويدية، عدم استبعاد «ستوكهولم»، تزويد أوكرانيا بدبابات «ستريدسفان 122»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، قال في وقت سابق، إن التكتل العسكري لم ولن يكون طرفا في الأزمة الأوكرانية.

«نيويورك تايمز»: نقل دبابات غربية لأوكرانيا سرا قد يحتاج لسنوات

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون، إن «موسكو» ستكثف ضرباتها في أوكرانيا وتستهدف قوافل الأسلحة الغربية، بينما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن نقل دبابات غربية لأوكرانيا سرا قد يحتاج لسنوات.

وكانت وزار ة الخارجية الروسية، قالت في وقت سابق، إن هناك حربا هجينة ضد «موسكو»، تحدث عنها الوزير سيرجي لافروف بالتفصيل مؤخرا، مشيرة إلى أن الحديث حول الخطوط الحمراء أصبح شيئا من الماضي.

وفي وقت سابق، أشار النائب الأول لمندوب «موسكو» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي، إلى أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» والدول الغربية متورطون بالفعل في الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن لم يتم تجاوز جميع الخطوط الحمراء حتى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.