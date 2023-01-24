أمريكا: نواصل الوقوف بجوار أوكرانيا.. وإرسال الدبابات يحتاج شهورا

تشهد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تجاذبا وسط مطالبات أوكرانيا بالحصول على دبابات ألمانية أمريكية.

وخرجت اليوم، وزارة الدفاع الأمريكية لتؤكد أنها ستواصل تلبية احتياجات كييف لمواجهة روسيا لكن دبابات أبرامز معقدة وتحتاج إلى صيانة دورية وتدريب مكثف وصعب، ولا يمكن منح أسلحة متطورة تحتاج إلى صيانة دون تدريب بحسب قناة «العربية».

موافقة ألمانيا على منح دبابات لأوكرانيا

في الوقت الذي كشفت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس وافق على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا، وسيتم الإعلان عن ذلك غدا الأربعاء أمام البرلمان الألماني.

وصول الدبابات قد يستغرق أشهر

وكشفت مصادر لوكالة أنباء الأسوشيتد برس، عن أن الإعلان عن إرسال دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا سيكون الأربعاء، ويستغرق وصول الدبابات لساحة المعركة في أوكرانيا شهورا، فيما علقت الرئاسة الأوكرانية على إرسال مئات الدبابات المنتظر إلى كييف بأنه يعد دفعة للديمقراطية.