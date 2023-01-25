رئيس وزراء الهند: اتفقنا على زيادة التبادل التجاري مع مصر لـ12 مليار دولار سنويا

كشف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن أنّه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رفع حجم التجارة المتبادلة بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى 12 مليار دولار سنويا، مؤكدا تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا.

وأضاف مودي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الهندية نيودلهي، أنّ مصر والهند تشهدان تعاونا عسكريا وتدريبات ومناورات مشتركة، في إطار التعاون لمواجهة الإرهاب، لافتا إلى التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في الرعاية الصحية وسلاسل التوريد العالمية.

وتابع رئيس الوزراء الهندي، أنّه كان على اتصال وثيق مع الرئيس السيسي، خلال أزمة كورونا، حيث تبادل البلدان إرسال المساعدات، وناقشا كيفية تعزيز سلاسل التوريد للأدوية، لتفادي تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.