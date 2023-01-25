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«التعليم»: تخصيص الحصة الأولى في التيرم الثاني للحديث عن «تضحيات الشرطة»

كتب:

أميرة فكري
10:44 ص | الأربعاء 25 يناير 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة تعبيرية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة تعبيرية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا للمديريات التعليمية، بتخصيص الحصة الأولى في اليوم الأول من بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لجميع الصفوف الدراسية بمدارس التعليم العام، عن دور تضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد. 

تضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات، أنه يتم عقد نشاط خاص بمرحلة رياض الأطفال عن دور تضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، مشيرة إلى أن ذلك في أطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023، وحرص وزارة التربية والتعليم، ودورها التربوي والتوعوي بتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع وزارة الداخلية علي أساس من المشاركة. 

 

 

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