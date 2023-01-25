«التعليم»: تأمين خروج الطلاب في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تواجد مجالس الأمناء بالمدارس، بلجان امتحانات جميع الإدارات التعليمية، بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

التنسيق بين كل إدارة تعليمية مع قسم الشرطة

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها، أنه قد تم التنسيق بين كل إدارة تعليمية مع قسم الشرطة التابعة له اليوم الأربعاء، وهو اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك لتأمين خروج الطلاب وحرصًا على أمنهم وسلامتهم بعد انتهاء الامتحان.

ويختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات اليوم بمحافظة القاهرة بمادة الهندسة، ويؤدي طلاب محافظة الجيزة الامتحان في مادة العلوم، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا والأمراض التنفسية.