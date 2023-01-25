مزاعم بتداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر «تليجرام».. و«التعليم» ترد

زعمت مجموعات الغش الإلكترونية عبر تطبيق «تليجرام»، تداول أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول الهندسة والعلوم والدراسات الاجتماعية، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي باللجان الامتحانية الآن في عدد من المحافظات، وذلك بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحانات.

نشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية

وبعد دقائق من نشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، مع الأسئلة المتداولة المزعومة لامتحانات الشهادة الإعدادية للهندسة والعلوم والدراسات الاجتماعية، زاعمين إنَّه تمّ نشر إجابات الامتحان عبر صفحات الغش.

التحقق وضبط الغشاشين

ومن جهته، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنَّ غرف العمليات بالمديريات التعليمية، رصدت الأسئلة المتداولة لامتحانات المزعومة للهندسة والعلوم والدراسات الاجتماعية الشهادة الإعدادية للتحقق منها، وتحديد هوية الطلاب الغشاشين الذين صوروا ونشروا ورق الأسئلة عبر «جروبات الغش».

وأكّد المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه تمّ تطبيق الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين وفقًا لقانون لمكافحة الغش، فضلًا عن استبعاد المراقبين في اللجان الامتحانية لمخالفة التعليمات.