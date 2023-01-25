تحرير 25 محضرا لعدد من المخابز في مركز بيلا بكفر الشيخ

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 25 محضراً تموينياً خلال حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية بنطاق المركز.

وترأس الحملات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة أيمن غالي، نائب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء القري، بالتنسيق مع عبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا، ومديري المكاتب التموينية بالقري وتوابعها كل في نطاق قريته.

تحرير 25 محضراً لوجود مخالفات تموينية وصحية

واستهدفت الحملات المرور على المخابز الواقعة بنطاق مركز بيلا، لمراجعة أوزان الخبز، والاشتراطات الواجبة لتخزين ونظافة الأدوات المستخدمة، وأسفرت عن تحرير 25 محضراً لوجود مخالفات تموينية وصحية، منها 17 محضراً إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر لعدم الإعلان، ومحضرين نظافة، ومحضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وتم لتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد في وقت سابق، على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق، للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور الميداني على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف ومطابقته للموصفات، موجهاً بتحرك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر جميع الجهود، للتصدي لجميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.