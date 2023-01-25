موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.. وتحذير من «طقس الجمعة»

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا طفيفا وملحوظا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، حيث ساد الشعور بالدفء نهارا، وتوقّعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل، على أغلب محافظات الجمهورية.

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، أنّ تحسّن حالة الطقس يرجع إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، إضافة إلى مصادر الكتل الهوائية التي تأتي معظمها من الصحراء الشرقية والغربية، والتي تكون محملة بارتفاع الحرارة، ما يشعرنا بالدفء وارتفاع درجات الحرارة.

ذروة ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام القادمة

وتوقّعت غانم، أن يكون ذروة ارتفاعات درجة الحرارة خلال تلك الموجة الجمعة المقبل، لتكون العظمى على القاهرة 23 مئوية، لتكون بذلك ارتفاعات طفيفة على درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية المعتاد عليها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 أو 4 درجات.

وتكون الأجواء في فترة النهار مائلة للدفء على معظم المحافظات، وبمجرد حلول فترات الليل وانخفاض أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، لتكون الأجواء من باردة إلى شديدة البرودة على معظم الأنحاء، كما أنّ الظاهرة الجوية المستمرة هي كثافة الشبورة المائية على معظم الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا

وبالنسبة لطقس غدا الخميس، أضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنّه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح في أقصى غرب البلاد بمطروح والسلوم، وتكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة، ليبدأ نشاط الرياح على معظم الأنحاء يوم الجمعة بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س.

وعن توقعات سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، أوضحت غانم أنّه من المتوقع أن تنعدم فرص سقوط الأمطار على الأنحاء كافة حتى بداية الأسبوع المقبل، بسبب المرتفع الجوي الذي يمنع ظهور السحب المؤثرة على الأمطار في طبقات الجو العليا.