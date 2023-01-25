«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس اليوم.. ونصائح للتعامل مع الشبورة المائية

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة حالة الطقس بشكل يومي خلال فصل الشتاء الحالي، حتى يستطيعوا معرفة ما سيتعرضون له عند خروجهم من المنزل، وحتى يتمكنوا من تحديد الملابس المناسبة للطقس، ما يجعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم على مدار الساعات القادمة، وتوجه العديد من التحذيرات للمواطنين تجنبا لحدوث بعض الحوادث على الطرقات.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، استمرار الأجواء المستقرة على كافة الأنحاء اليوم، ليسود طقس باردا في الصباح الباكر، مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا عل شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة جنوبا.

حالة الطقس اليوم

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، والتي قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ووجهت عدد من النصائح للمواطنين عند استقلال السيارات على الطرق المتواجد بها الشبورة المائية بكثافة حفاظا على أرواحهم، مناشدة إياهم بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بهدوء تام أثناء فترة الشبورة وتحذيرات حالة الطقس، وفتح الزجاج الخاص بالسيارة قليل لمنع تكثف البخار داخل السيارة، وضرورة استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة، بالإضافة إلى استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 21 -11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.