الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة غدا.. شبورة كثيفة ورياح وبرودة

توقعت الأرصاد الجوية في بيان لها حالة الطقس على مدن القناة غدًا الأربعاء، ليستمر تكون الشبورة المائية على الطرق صباحا وترتفع نسبة الرطوبة وتنخفض درجات الحرارة ليلاً مع اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

شبورة مائية على الطرق من وإلى مدن القناة

وأوضح البيان أن طقس محافظات القناة غداً الأربعاء يشهد تكون الشبورة المائية، وقد تكون كثيفة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد والسواحل الشمالية الشرقية وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرس، وكذلك تتكون الشبورة المائية على شمال الصعيد وبعد الطرق المؤدية من وإلى السواحل الغربية.

اضطراب البحر الأحمر واعتدال البحر المتوسط

ذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط فى طقس الغد الأربعاء، بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به بين متر إلى متر ونصف بين مع اتجاه الرياح شمالية شرقية وجنوبية شرقي، فيما يكون البحر الأحمر بين معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج به يتراوح بين مترين ومترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية

قراءات طقس مدن القناة

فيما سجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات الأرصاد قراءات لطقس محافظات القناة الثلاث غداً الأربعاء على النحو التالى

السويس درجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة والصغرى 9 درجات، وتتوافر فرصة سقوط الأمطار بنسبة 20 %، وتنشط الرياح وتسجل كيلو في ساعة والرطوبة 65%

الإسماعيلية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 8 درجات مئوية، ونسبة الرطوبة 59%، مع فرص سقوط الأمطار بنسبة 10%

بورسعيد درجة الحرارة العظمى 19، أما الصغرى 12 درجة، نسبة الرطوبة 70%، سرعة الرياح 16 كيلو /ساعة.