حالة الطقس غدا الأربعاء بالمحافظات.. شبورة كثيفة صباحا ونشاط لحركة الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل، حالة الطقس غدا الأربعاء في المحافظات، موضحة استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية التي تصل بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وسط نشاط لحركة الرياح، وطقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا الأربعاء في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا الأربعاء في محافظات القاهرة والوجه البحري، تشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود طقس مائل إلى البرودة نهارا، حيث تسجل العظمي 21 درجة والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الأربعاء في محافظات السواحل الشمالية، سجلت العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا معتدل نهارا مشمس.

وجاء طقس محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر مشمس نهارا معتدل الحرارة مع نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتصل سرعتها إلى 33 كيلو مترا في الساعة، وتسجل العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة.

وفيما يتعلق بطقس شمال الصعيد يكون مائلا إلى البرودة ليلا غائم جزئيا نهارا، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل أقل من 7 درجات، فيما جاء طقس جنوب الصعيد معتدل الحرارة نهارا، وتسجل العظمى 26 درجة، والصغرى 11 درجة.

حركة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة ويصل ارتفاعها إلى 2 متر، بينما أمواج البحر الأحمر خفيفة ويصل ارتفاعها إلى 1.5 متر.