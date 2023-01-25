حالة الطقس اليوم في المحافظات.. و«الأرصاد» للمواطنين: احذروا من الشبورة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار استقرار حالة الطقس اليوم في المحافظات، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل إلى الدفء ليلا على بعض محافظات القاهرة والوجه البحري مع تكون ظاهرة الشبورة المائية والغيوم الجزئية على بعض المناطق ونشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وحذرت الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر صباحاً نظراً لتكون الشبورة الكثيفة على الطرق والتي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل إلى البرودة في بداية الليل والصباح الباكر في محافظات السواحل الشمالية، حيث سجلت العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة مع نشاط لحركة الرياح التي تصل إلى 23 كيلو متر في الساعة، مشمس.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في المحافظات

فيما جاءت حالة الطقس اليوم في محافظات شمال الصعيد اليوم مائلة إلى البرودة ليلا معتدل نهارا مشمس حيث سجلت العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجة مع نشاط للرياح التي تصل إلى 28 كيلو متر في الساعة، مع تكون الشبورة المائية

الظواهر الجوية المتوقعة في طقس المحافظات اليوم

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب الصعيد حيث سجلت العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة وتصل سرعة الرياح إلي 24 كيلو متر مع طقس مشمس.

وتتكون الشبورة المائية الكثيفة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء كما سجلت العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات وتصل سرعة الرياح إلي 28 كيلو متر في الساعة.

وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر تصل ارتفاعها إلى متر ونصف وتكون معتدلة إلى خفيفة واتجاهها شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة إلي مضطربة ويصل ارتفاعها إلى مترين ونصف وتكون شمالية غربية.