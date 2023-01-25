وزيرة الهجرة تجري زيارة تفقدية للمركز المصري الألماني للوظائف

أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برفقة فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، زيارة إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك بحضور السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ذلك إلى جانب وفد من الوزارة.

جولة تفقدية داخل المركز

وفي مستهل الزيارة، قامت وزيرة الهجرة برفقة الملحق العمالي السعودي، بجولة تفقدية داخل المركز، واطلعت على أقسامه وقاعات التدريب واختصاصات كل أعضائه واستمعت إلى شرح واف لكافة التفاصيل، كما شهدت الوزيرة تدريبا داخل المركز وتحدثت مع المتدربين.

وعقب الجولة، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عميق شكرها لكل أعضاء المركز المصري الألماني، وأضافت أنه يلعب دورا مهما كذراع لوزارة الهجرة، لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة»، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وشددت على حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه.

كما أكدت الوزيرة أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة إلى ألمانيا والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة.

عرض توضيحي لإنجازات المركز

وفي أعقاب ذلك، قدمت الدكتورة سحر علي، مديرة المركز المصري الألماني والمسئول التنفيذي لمشروع «الهجرة من أجل التنمية في مصر»، عرضًا توضيحيًا للإنجازات التي حققها المركز منذ إنشائه حتى ديسمبر 2022، وعدد من استفادوا منه سواء في مجال الدورات التدريبية أو الدعم المباشر أو الدعم النفسي، وإمدادهم بالإرشادات اللازمة للهجرة، وكذلك القاعات التي تم افتتاحها في الـ 14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

كما تضمن العرض التوضيحي إذاعة فيلم لقصص نجاح ملهمة لعدد من الذين استفادوا من الخدمات التي يقدمها المركز، ثم قدمت كل من يارا القريطي ونانسي حاتم، عرضا توضيحيا موجزا عن برنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا THAMM»، الممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، ويستهدف تنفيذ آلية لتنقل العمالة من وإلى ألمانيا من خلال بناء القدرات وتأهيل المشاركين للخروج بنتائج فعالة يمكن أن يحتذى بها في تنفيذ برامج مماثلة يتم تطبيقها على مستوى واسع مع بلدان أخرى.

توفير معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني

من جانبه، أوضح أندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أن المركز يستهدف توفير معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني، كما يتعاون في توفير فرص للتدريب والتوظيف في ألمانيا وفقًا لاحتياجات السوق هناك، مما يتطلب التدريب على مهارات ضرورية للمتقدمين يوفرها المركز من خلال عقد الدورات التدريبية المختلفة، فضلا عن تقديم الاستشارات والنصائح اللازمة وذلك في إطار تشجيع كل من يرغب في الهجرة على دراسة الإجراءات اللازمة واتخاذ السبل الآمنة والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة المهجر.

وفي ختام الزيارة، وجهت السفيرة سها جندي بالغ الشكر للسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، على كافة الجهود المبذولة من أجل تعزيز المركز والارتقاء به، ومنحته درع التميز تكريما وتقديرا له، ثم منحت دروع التميز للملحق العمالي السعودي بالقاهرة، وأندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، تكريما لهما وتقديرا لدورهما.

تجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج مفتوح للجمهور ويتم العمل فيه على ثلاثة مجالات داخل المركز، المجال الأول: فرص التدريب والتوظيف داخل ألمانيا، المجال الثاني: فرص التدريب والتوظيف داخل مصر، المجال الثالث: مخاطر الهجرة غير النظامية ومتطلبات الهجرة النظامية، بالإضافة إلى تقديمه فرص للتدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا ودول أخرى. لمعرفة المزيد عن المركز والتقديم.. زوروا الروابط التالية: https://www.facebook.com/EGCenterCairo/

https://egc.gov.eg/