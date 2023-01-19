وزيرة الهجرة تهنئ نعمت شفيق أول مصرية تتولى رئاسة جامعة كولومبيا

تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة للدكتورة نعمت شفيق، خبيرة الاقتصاد المصرية، لتوليها منصب رئيس جامعة كولومبيا الأمريكية كأول سيدة عربية مصرية تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة.

شاركت في الندوات التمهيدية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

وأعربت وزيرة الهجرة عن مدى فخرها واعتزازها بما قدمته الدكتورة نعمت شفيق من جهود خلال السنوات الماضية استحقت عليها هذا المنصب، فضلا عن اعتزازها الشديد بمصريتها، مؤكدة أنها تضع مصر دائما نصب أعينها وهذا ما تجسد خلال مشاركتها في الندوات التمهيدية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» والتي عقدت قبيل المؤتمر على مدار عام 2021.

جدير بالذكر أنَّ البارونة الدكتورة نعمت شفيق، والتي تُعرف في بريطانيا باسم «مينوش شفيق»، كانت تتولى إدارة كلية الاقتصاد اللندنية المشهورة (London School of Economics)، كما كانت تشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لكل من البنك المركزي الإنجليزي Bank of England وصندوق النقد الدولي، ومن قبلهما شغلت منصب نائب البنك الدولي وكانت الأصغر سنًا وسط من شغلوا هذا المنصب.

الملكة إليزابيث الثانية منحتها العضوية الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني

فضلا عن أن الملكة إليزابيث الثانية منحتها العضوية الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني وعليه حازت على لقب "بارونة"، علاوة على أنها ابنة الدكتور "طلعت شفيق حنطور" أستاذ كيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والذي قد عمل لسنوات عدة بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة حماية البيئة الأمريكية.