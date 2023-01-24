«التعليم»: المديريات مسؤولة عن توزيع المقبولين بمسابقة المعلمين على المدارس

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التساؤلات المثارة بشأن مسابقة 30 ألف معلم، وآلية توزيعهم على المدارس، بعد اقتراب موعد التعاقد مع الناجحين في الاختبارات ومن تنطبق عليهم شروط المسابقة.

توزيع المعلمين الجدد على المدارس مسؤولية المديريات

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ توزيع المعلمين الجدد الذين تنطبق عليهم الشروط والذين تم قبولهم في مسابقة المعلمين، سيكون من خلال المديريات التعليمية في المحافظات، وليس الوزارة، مشيرا إلى أنّ التوزيع سيكون بشكل لا مركزي، حسب أولويات كل إدارة تعليمية.

إرسال قائمة المقبولين بكل محافظة للمديريات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الوزارة ستستقبل الكشف النهائي من الجهاز المركزي للتنظيم والإداري، وبعده يتم تدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم إرسال الكشوف إلى كل مديرية تعليمية حسب النسبة المحددة لها من المعلمين الجدد، وبعدها تتولى المديريات تسكينهم على المدارس.