مصرع شخص وإصابة زوجته وطفلهما في حريق شقة بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، حادثين مختلفين، الأول تسبب في مصرع شخص وإصابة زوجته ونجلهما في حريق شقتهم بقرية بني مجد بمركز منفلوط، والثاني انهيار منزل مبني من الطوب اللبن بقرية عرب مطير بمركز الفتح دون وقوع إصابات.

حريق في شقة بمركز منفلوط

وكان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد اندلاع حريق في شقة سكنية بقرية بني مجد.

وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إخماد الحريق الذي أسفر عن وفاة «صلاح. ن.م»، 40 عامًا، وإصابة «ليلى.ح.م»، 34 عامًا، و«محمد.ص.ن»، 8 أعوام، واحتراق محتويات الشقة بالكامل.

انهيار منزل في مركز الفتح

كما تلقى مدير الأمن اخطارا آخر من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد انهيار منزل مكون من طابق واحد ومبني من الطوب اللبن دون وقوع خسائر بشرية بقرية عرب مطير.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وتبين انهيار منزل قديم نتيجة كسر في خط المياه الرئيسي دون وقوع خسائر بشرية.

وحُرر محضران بالواقعتين، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.