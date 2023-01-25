أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال.. كيف تحمي ابنك من آلامها المزعجة؟

جرثومة المعدة، من الأمراض المؤرقة لجميع المصابين بها، ويصاب بها الأطفال بشكل ملحوظ، فهي عبارة عن بكتيريا دقيقة جدا، لكن تأثيرها في جدار المعدة مؤلم للغاية على المدى البعيد، وتسمى بـ«الجرثومة الحلزونية»، ورغم شيوع الإصابة بها، إلا أنه لا يدرك مخاطرها كثير من الناس، إذ تبدأ بسلسلة من الأعراض الخفيفة، وتنتهي بآلام شديدة ومضاعفات خطيرة.

أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال

تقول الدكتور نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن أحد أهم أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال، هي الشعور بالألم القوي في المعدة، الغثيان، الحرقان في جدار المعدة، فضلا عن صعوبة هضم الطعام، ونقص الشهية، موضحة أن الجرثومة عبارة عن بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدار المبطنة للمعدة، وتعتبر المسبب الأول للعديد من الأمراض في المعدة، بما في ذلك القرحة.

أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

توضح «نهلة» لـ«الوطن»، أنه من الضروري بعد التأكد من وجود أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال، التعرف على الأسباب التي تكون عاملا كبيرا في الإصابة بها، ويعد السبب الرئيسي في الشعور بآلالام المعدة، تناول الأطعمة الملوثة التي لم تطه جيدا، أو الوجبات السريعة والباردة خارج المنزل، فإنها تنقل للإنسان عن طريق الشرب من المياه الملوثة، الأواني غير النظيفة، والبقاء لفترة طويلة في أماكن غير معقمة.

متى نلجأ إلى الطبيب؟

تشير رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إلى أنه في حالة تعرض الطفل لألم شديد في البطن، ظهور الدم في القيء، فقدان الوزن غير المبرر، يجب اللجوء إلى الطبيب فورا، ليخضع لبعض الفحوصات الطبية المناسبة، منها اختبار التنفس، الدم، والمنظار، لأن أصل الخطر يكمن في عدم وضوح الأعراض، إلا في حالة الكشف الطبي الصحيح.

نصائح لأسرة الطفل المصاب بجرثومة المعدة

تشدد «نهلة»، على ضرورة أن ينتبه الآباء والأمهات،إلى الأكل الذي يقدموه لأبنائهم، ويسعوا دائما إلى توفير بيئة نظيفة خالية من البكتيريا والجراثيم، وتتعدد طرق الوقاية من أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال، إذ يجب تعليم الطفل غسل اليدين باستمرار بعد استخدام الحمام، وقبل تناول الطعام، الحرص على تعقيم الأدوات الخاصة بالطفل، فضلا عن التأكد من غسل الفواكه والخضروات بشكل جيد، وتجنب مشاركة الآواني أثناء الأكل أو الشرب.

جرثومة المعدة ليست معدية

تؤكد بعض الدراسات الحديثة، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية، أنه لا يمكن القول بأن جرثومة المعدة مرض معدي بالدرجة الأولى، لكن تزداد نسبة الإصابة في المنزل الذي يتواجد أحد الأفراد المصاب بها، لكن لا يعزل الشخص، إنما يحافظ على نظافة مصادر الطعام والشراب، كما شددت الدراسات على ضرورة استشارة الطبيب، فور الشعور بأي أعراض منها، لأن الإهمال فيها قد يؤدي غلى الإصابة بمرض السرطان.