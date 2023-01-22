«فرصنا» يوفر 30 وظيفة للمصابين بشلل الأطفال بعضها يتلقى حافز 5 آلاف

قدم موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وظائف متاحة محليا وخارجيا، والتي تم تخصيصها لأصحاب شلل الأطفال من جميع الأعمار والفئات العمرية من كل المحافظات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة لأصحاب شلل الأطفال في جميع المحافظات، وتصل إلى 30 وظيفة على هذا النحو:

وظيفة محاسب

اسم الشركة بي اس ميديكال.

مقر العمل: المقطم - القاهرة .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة منها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف.

وظيفة دعم فني

اسم الشركة: homey .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة منها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف.

وظيفة عامل انتاج

اسم الشركة: مصانع نصار للمواسير والبلاستيك.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

العمالة المطلوبة: 3.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 50 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: للا يشترط .

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة منها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف، إعاقة سمعية - ضعف سمع ،إعاقة بصرية - ضعف بصر.

الحوافز الاضافية: 200 - 400 جنيه مصري.

وظيفة مسئول تسويق إلكتروني

اسم الشركة: تأسيس للتأهيل العلمي .

مقر العمل: الجيزة - الدقى - الهرم - بولاق الدكرور - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة منها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال

الراتب الأساسي: 2500- 4000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500- 5000 جنيه مصري.

وظيفة كول سنتر

اسم الشركة: homey .

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية .

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف.

وظيفة تسويق ومبيعات أونلاين

اسم الشركة: LondonUni .

مقر العمل:الدقى - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة منها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف.

وظيفة تسويق ومبيعات أونلاين

اسم الشركة LondonUni .

مقر العمل: الدقى - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة منها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف.

وظيفة عامل مخزن

اسم الشركة: مصانع نصار للمواسير والبلاستيك .

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط .

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة منها إعاقة حركية خفيفة، شلل الأطفال، بتر الأطراف، إعاقة سمعية - ضعف سمع، إعاقة بصرية - ضعف بصر.

وظيفة مسئول تسويق ومبيعات

اسم الشركة: تأسيس للتأهيل العلمي .

مقر العمل: الهرم - فيصل - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: سنة-‎10 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة منها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال

الراتب الأساسي: 2500- 4000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة اخصائي تطوير محركات بحث

اسم الشركة: لوجيكس ستون .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة .

العمالة المطلوبة 2.

سنين الخبرة: 3-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة منها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال.

وظيفة سكرتارية و استقبال

اسم الشركة: Confidential .

مقر العمل: النزهة - شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات .

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة منها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال، بتر الأطراف، إعاقة سمعية - ضعف سمع.