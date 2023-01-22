«متحدث الصحة»: 3500 وحدة صحية لفحص سمع الأطفال حديثي الولادة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال وحديثي الولادة موجودة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الفحص السمعي لا يتم في المستشفيات، ولكن في الوحدات الصحية، أثناء تسليم الإخطار بولادة الطفل والذهاب للتطعيم لأول مرة.

الاستفادة من المبادرة عبر 3500 وحدة صحية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «يمكن الاستفادة من هذه المبادرة عبر 3500 وحدة صحية في جميع الأنحاء تبدأ من أول يوم ولادة حتى 28 يوما».

هذا لا يعني أن الطفل لديه ضعف سمع

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «لدينا 2 مستوى من الفحص، الفحص الأول إذا ظهرت نتيجته سلبية، فإن هذا لا يعني أن الطفل لديه ضعف سمع، ولكن هذا يعني أنه في حاجة إلى فحص أكثر عمقا، والمستوى الثاني هو إعادة الفحص في المراكز المتخصصة في ضعف السمع، سواء وحدات الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية، وعدد الأطفال الذين تم تحويلهم يبلغ 26 ألف طفل».

هذه المبادرة الرئاسية متكاملة تتعلق باكتشاف مبكر

وأكد أنّ من أكثر أسباب ضعف السمع الوراثي هو زواج الأقارب، مشددًا على أن هذه المبادرة الرئاسية متكاملة تتعلق باكتشاف مبكر قبل مرور 6 أشهر على ولادة الطفل، وتشخيص من خلال أجهزة دقيقة جدا، مشددًا على أن كل العلاجات مجانا، حيث يشمل الأطفال المولودين على الأراضي المصرية وهناك دول يتم معاملة مواطنيها معاملة المصريين، وأطفال آخرين يتم توجيه النصح لهم وبيان كيفية العلاج المناسب.