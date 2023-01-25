ضبط 450 كيلو مواد مجهولة المصدر مستخدمة في صباغة النسيج بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة على مصانع العاشر من رمضان

وشنت إدارة تموين العاشر من رمضان في محافظ الشرقية حملة للمرور اليوم على المصانع والأنشطة التجارية، ما أسفر عن تحرير المحضر رقم 164 جنح ثان ضد أحد أصحاب مصانع النسيج، لاستخدامه خامات مجهولة المصدر تُستخدم في صباغة الشرائح النسيجية، بإجمالي كمية بلغت 450 كيلوجراما، وبدون بيانات أو فواتير دالة على مصدرها.

مخالفة البيع بأزيد من السعر

وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطه تجارية، للبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كل الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية، لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.