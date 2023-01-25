تفاصيل حادث نفق قناة السويس في الإسكندرية.. تصادم 3 سيارات وفتح الطريق

يهتم كثيرون بمعرفة تفاصيل حادث نفق قناة السويس في الإسكندرية، والذي وقع فجر اليوم، نتيجة تصادم 3 سيارات، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتوقف الطريق المؤدي من كوبري محرم بك إلى كورنيش الإسكندرية لحين رفع حطام السيارات، ونُقل المصابون بعد الدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

وقالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن تفاصيل حادث نفق قناة السويس في الإسكندرية، تمثلت في تصادم 3 سيارات ملاكي، تسبب عن ذلك وقوع إصابات وتحطم أجزاء من السيارات.

وأضافت «سعد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حادث نفق قناة السويس في الإسكندرية لم يسفر عن أي تلفيات في ممتلكات المال العام.

فتح الطريق بعد حادث نفق قناة السويس في الإسكندرية

وأشارت إلى أن الطريق توقف لدقائق لحين رفع حطام الحادث، وخلال تلك المدة تمت تحويلات عبر طريق شارع أبو قير، قبل أن يتم رفع الحطام وفتح الطريق مجددا.

وتعود الواقعة حين تلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم في طريق قناة السويس المؤدي من كوبري محرم بك بوسط الإسكندرية، إلى طريق الكورنيش، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم 3 سيارات ملاكي، ما أدى لتحطم أحدهما بالكامل، ووقوع 3 مصابين.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن أحد السائقين كان يقود سيارته بسرعة كبيرة، ما تسبب في انفجار الإطار، ودوران السيارة بشكل عكسي لتصطدم بها سيارتان.

التعامل مع حادث قناة السويس في الإسكندرية

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لعلاجهم، كما تم فرض كردون حديدي حول موقع الحادث حتى انتهاء المعاينة، ونُقل المصابين للمستشفى، ما سبب شللا مروريا في ذلك الاتجاه المؤدي إلى الكورنيش، ليتم رفع الحطام وفتح الطريق لتعود السيولة المرورية مرة أخرى.