أمين «القومي لأسر الشهداء»: إنشاء المجلس هدفه تكريم أسر الضحايا وتعويضهم

قال اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أُسر الشهداء والمصابين، إنه تم تأسيس المجلس القومي لرعاية أُسر الشهداء والمصابين بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011، بغرض تكريم أُسر الشهداء والمصابين عقب أحداث الثورة، مشيرًا إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل المسمى الخاص بالمجلس، إذ أنه كان صندوق، ثم مركز، حتى أصبح على اكتسب اسمه الحالي.

صرف 100 ألف جنيه لأُسر الشهداء والمصابين

وأضاف «الخطيب»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن أول من ترأس المجلس القومي لرعاية أُسر الشهداء والمصابين كان اللواء محسن الفنجري، موضحًا أن المجلس قام بإعداد قاعدة بيانات لتسجيل كل ضحايا الثورة من الشهداء والمصابين، ومن ثم إصدار كارنيه خاص به يتم بموجبه الاستفادة من كل خدمات المجلس، مشيرًا إلى أن الدولة تصرف تعويض بقيمة 100 ألف جنيه لأُسر الشهداء ومصابين العجز الكلي.

معاش استثنائي لأُسر الشهداء والمصابين

وأشار إلى أن مصابي العجز الكلي يتدرج التعويض الخاص بهم من 5000 جنيه حتى 15 ألف جنيه وفقًا لنسبة العجز، ومن ثم يتم صرف معاش استثنائي شهري لكل أُسر الشهداء والمصابين، موضحًا أن المعاش كان يبلغ 1500 جنيه في عام 2011، بينما الآن يتجاوز 6000 آلاف جنيه تقريبًا، متابعًا أن هناك حوالي 8000 أسرة من المصابين والشهداء مسجلة في المجلس.

وتابع الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أُسر الشهداء والمصابين، أن الكارنيه الخاص بالمجلس يمكن أُسر الشهداء والمصابين من الاستفادة بالعديد من الخدمات على رأسهم تلقي كل خدمات الرعاية الطبية من علاج وحجوزات وإجراء عمليات جراحية وغيرها في مستشفيات الدرجة الأولى التابعة لوزارة الصحة بشكل مجاني.