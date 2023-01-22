الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل.. والفئات المستحقة

على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت الحكومة المصرية على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، لتوفير ما يحتاجون إليه من أساسيات، الأمر الذي جعل وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على توفير معاشات شهرية للأسر غير القادرة على مواكبة الحياة، مثل معاش تكافل وكرامة، ومعاش الطفل الذي يبدأ تطبيقه من شهر يناير الجاري.

وتحرص بوابة «الوطن» على مساعدة المتابعون والقراء في معرفة كل ما يبحثون عنه من معلومات تساعدهم في الحصول على خدماتهم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي، والفئات المسموح لها صرف المعاش، فضلا عن الخطوات والمستندات المطلوبة للحصول عليه، وفق ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل

- حددت وزارة التضامن الاجتماعي سن الأطفال الذين لهم حق في صرف معاش الطفل، على أن لا يزيد السن عن 18 سنة.

- تحديد قيمة معاش الطفل وفقًا لعدد الأطفال في الاسرة.

- منح الطفل منحة دراسية شهرية لكل طفل من مستفيدين المعاش بشرط انتظامهم في التعليم الأساسي أو المتوسط بداية من شهر أكتوبر، وحتى شهر مايو من كل عام دراسي.

- أن يكون ليس للطفل مصدر دخل ثابت.

الفئات المستحقة للحصول على معاش الطفل

- الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

- أطفال المرأة المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

- أطفال الشخص المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وعلى الراغبين في الحصول على معاش الطفل التوجه إلى أقرب وحدة شئون اجتماعية، والتابع لها محل إقامة الأطفال، وتقديم النموذج الخاص بطلب الحصول على المعاش بعد استيفاء بياناته، والتي تتمثل في الآتي:

- اسم مقدم الطلب والراغب في الحصول على المعاش وسنه ورقمه القومي.

- اسم الطفل المستفيد من المعاش وسنه وتاريخ ميلاده والحالة الاجتماعية والتعليمية.

- عدد أفراد الأسرة وعدد الأبناء في التعليم.

- عدد الأفراد العاملين والدخل الشهري للراغب في الحصول على المعاش ومصدر دخله.

- توضيح ما إن كان لديه تأمين من عدمه.

- عنوان السكن وجهة العمل.