أسر الشهداء والأبطال: سعداء بتكريم الرئيس.. ومساندة الشرطة واجب وطني

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من الشخصيات، على هامش الاحتفال بعيد الشرطة، أمس، وعبّر المكرّمون عن سعادتهم بالتكريم، واعتزازهم بالبطولات التى يحقّقها رجال الشرطة البواسل، وشدّدوا على أن مساندة الشرطة فى عملها واجب وطنى.

«أم الشرطة المصرية»: «السيسى» يقدّر الجميع ويعطى كل ذى حق حقه

وقالت الدكتورة ليلى تكلا، التى يُطلق عليها «أم الشرطة المصرية»، لدفاعها الدائم عن الأبطال من رجال الشرطة والجيش، وأرملة الدكتور عبدالكريم درويش، أحد ضباط معركة الإسماعيلية، الحاصل على لقب أبوالشرطة العصرية فى العالم العربى، إن «اهتمام الرئيس بتكريم زوجها ليس غريباً عليه، فهو يقدّر الجميع ويشجعهم ويعطى كل ذى حق حقه، وإن الجيش المصرى عمره 7000 سنة، والشرطة المصرية من أقدم أجهزة الشرطة بالعالم، ولها تاريخ بالسجلات، وأنصح الناس يقروه علشان يرتبطوا بالشرطة ويساعدوها علشان لو ماكانش الناس ترتبط بالشرطة وتساعدها هتكون مهمتها صعبة للغاية، والشرطة المصرية تقوم بأدوار لا تقوم بها فى دول أخرى».

منى ذوالفقار: تكريم عزيز لبطولات خالدة

فيما قالت الدكتورة منى ذو الفقار، ابنة الفنان الكبير وضابط الشرطة الراحل صلاح ذو الفقار، إنها سعيدة للغاية بالتكريم العزيز من الرئيس لاسم والدها وأبطال الشرطة، فالبطولات التى يقوم بها ضباط الشرطة بطولات مهمة وكبيرة وخالدة، لافتة إلى أن والدها تطوع قبل معركة الإسماعيلية ونقل نفسه من كلية الشرطة إلى الإسماعيلية، ليُشارك فى المعركة وكان من أبطالها، مؤكدة أن اهتمام وزارة الداخلية بتوثيق البطولات وتكريم الأبطال الراحلين والموجودين أمر جيد للغاية.

وقال اللواء سامح نبيل، مدير إدارة المعلومات بإدارة الأمن، وأحد المكرّمين، إن وزارة الداخلية تولى المعلومات أهمية خاصة، والوزارة نجحت فى زرع عقيدة أمنية راسخة فى ذهن كل ضابط، يتم تسليمها من جيل إلى آخر، ولا تنتهى، وتستمر وترتفع وتزداد، مشيراً إلى أن المنظومة الشرطية الحالية ناجحة جداً وقادرة على المضى على الطريق السليم، موضحاً أنّ الوزارة تسهّل على المواطن الخدمات السريعة والمعاملة الجيدة، وهو ما يظهر فى جميع القطاعات، مشدّداً على أن قطاع الأحوال المدنية والمرور يرسل سيارات إلى القرى لاستخراج الأوراق التى يحتاجها المواطن، وعلى مستوى حقوق الإنسان تكون معاملة نزلاء السجون آدمية، حيث أصبح اسمه نزيلاً وليس مسجوناً.

وقال «نبيل» إن الطالب فور التحاقه بكلية الشرطة يتم تعليمه معنى كلمة وطن وبلد وأمان وفداء ومسئولية، وهو الطالب الذى يكبر ورغبته الأولى أن يكون اسم بلده فى أعلى مكان، لا يرى منزله وأولاده وأبناءه، وتتمثل رغبته فى كيفية الحفاظ على وطنه، وعبر الزمن تزيد العقيدة ولا تقل، أولادنا الضباط وزملاؤنا يعرضون كل يوم حياتهم للخطر، ومصر وأولادها عندهم العقيدة الأمنية بالتضحية من أجل بلادهم.

وقالت الرائد هند محمد علام، من قطاع التدريب بوزارة الداخلية، وإحدى المكرّمات: «تكريمى من الرئيس عبدالفتاح السيسى حاجة عظيمة جداً، وأنا واحدة من ضمن مجموعة عمل كبيرة جداً تمثل وزارة الداخلية من عنصر نسائى، الضابطات والأفراد على مستوى عالٍ جداً من التدريب، وفخر لينا كلنا كشرطة نسائية أن يكون لنا دور فى الوزارة ودور فى المجتمع، ونصل إلى التكريم من الرئيس».

وأشارت إلى أن دور الضابطات بقطاع التدريب هو صقل مهارات الضابطة من كل النواحى التدريبية ورفع اللياقة البدنية ورفع مستواها بكل ما يخص التدريب، لمواكبة تطورات العصر والجرائم والتعامل مع العنصر النسائى، وأصبحت لدينا ضابطات بكل مكان بالوزارة بالأقسام والأحوال المدنية والحماية المجتمعية وأكاديمية الشرطة، وأى مكان خدمى، ولذلك يجب أن يكون العنصر النسائى مدرَّباً جيداً، والوزارة تهتم بالجانب التدريبى لهن.

وشددت «علام» على أن يوم عيد الشرطة هو عيد للشعب، و25 يناير يوم تكاتف الشرطة والشعب والانتصار على العدوان، «الشعب إحنا منهم وهما منا وإحنا عايشين لحماية الشعب وربنا يقدّرنا ودايماً نخدم الوطن».