الكرملين: سندمر الدبابات الغربية حال وصولها إلى أوكرانيا

علقت الرئاسة الروسية «الكرملين»، على احتمالية إرسال واشنطن دبابات أبرامز لأوكرانيا، قائلة: «سندمرها»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأكد الكرملين أن الدبابات الغربية سوف تحترق إذا سُلمت لأوكرانيا في الوقت التي تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للموافقة على إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا وفقا لوكالة «أسوشيتيد برس».

ألمانيا ستعلن موافقتها اليوم على إرسال دبابات لأوكرانيا

ومن المقرر أن تعلن السلطات الألمانية موافقتها اليوم على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

وواجهت ألمانيا ضغوطا غربية لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، وحذرت بولندا من أن ألمانيا ستعزل حال عدم السماح بتصدير دبابات ليوبارد إلى كييف.

وكانت بولندا أعلنت أمس أنها تقدمت بطلب رسمي إلى ألمانيا للسماح بتصدير دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.