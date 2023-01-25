رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي يعقد جلسة مباحثات مغلقة مع رئيس وزراء الهند

كتب:

محمد أبو عمرة
11:55 ص | الأربعاء 25 يناير 2023
الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند

الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات مغلقة، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

رئيس وزراء الهند يعرب عن تقدير بلاده لقيادة السيسي الحكيمة لمصر 

وأعرب رئيس وزراء الهند، عن تقدير بلاده الكبير للرئيس السيسي ولقيادته الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة في مصر عقب ما شهدته المنطقة من إحداث فوضى وعنف خلال ما عرف بالربيع العربي، وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً.

رئيس وزراء الهند: زيارة السيسي أضافت طابعًا خاصًا ورونقًا لاحتفالات الهند

وتابع: «وهو ما يجعل الهند قيادة وشعباً تتشرف بزيارته، كضيف شرف رفيع المستوى في احتفالية قيام الجمهورية الهندية»، موضحًا أنَّ تلك المشاركة تضيف طابعًا خاصًا ورونقًا لاحتفالات الهند.

اقرأ المزيد:

وسائل إعلام هندية عن زيارة السيسي: «لقاء أعمق الحضارات الإنسانية»

قناة إكسترا نيوز تُبرز ملف «الوطن» عن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند

رئيس وزراء الهند: علاقتنا بمصر تطورت في السنوات الأخيرة بفضل السيسي

دبلوماسي سابق: زيارة السيسي للهند تستهدف تعميق العلاقات بين البلدين

السيسي: مصر لم تدخر جهدا لحل أزمات الطاقة وتغير المناخ والطعام
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.