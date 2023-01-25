السيسي يعقد جلسة مباحثات مغلقة مع رئيس وزراء الهند

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات مغلقة، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

رئيس وزراء الهند يعرب عن تقدير بلاده لقيادة السيسي الحكيمة لمصر

وأعرب رئيس وزراء الهند، عن تقدير بلاده الكبير للرئيس السيسي ولقيادته الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة في مصر عقب ما شهدته المنطقة من إحداث فوضى وعنف خلال ما عرف بالربيع العربي، وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً.

رئيس وزراء الهند: زيارة السيسي أضافت طابعًا خاصًا ورونقًا لاحتفالات الهند

وتابع: «وهو ما يجعل الهند قيادة وشعباً تتشرف بزيارته، كضيف شرف رفيع المستوى في احتفالية قيام الجمهورية الهندية»، موضحًا أنَّ تلك المشاركة تضيف طابعًا خاصًا ورونقًا لاحتفالات الهند.