مصرع زوجين وشاب وإصابة ابنتهما في حادث السويس.. وزملاؤه: الساجد العابد

عاشت محافظة السويس حالة حزن إثر وفاة موظف بالمعاش، وزوجته وأصيبت ابنته، فيما توفي شاب آخر، بحادث اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرسانى بطريق «السويس - القاهرة»، وجرى نقل 3 جثامين إلى المستشفى فيما تتلقى المصابة العلاج اللازم.

أسماء ضحايا حادث السويس

وأكد مصدر طبي لـ«الوطن» أن الحادث تسبب في وفاة كل من، أحمد عبده سيد عبد السيد 36 عاما، مقيم بالسويس، والسيد إبراهيم إبراهيم بدير 72 عاما، موظف بالمعاش، وزوجته آمال محمد عبد المجيد القماش، 60 عاما مقيمين بمحافظة السويس، وأصيبت ابنته هبة السيد إبراهيم 36 سنة، مقيمة بالسويس، باشتباه فى كسر في الساعد الأيسر وكدمات متفرقة وإصابة ما بعد الارتجاج.

ترك كل أثر طيب بين الزملاء والجيران

وقال أصدقاء ومقربون من الحاج السيد إبراهيم، الذي لقي مصرعه في حادث طريق السويس - القاهرة، إنه كان يعمل فى الموازنة الاستثمارية بشركة السويس لتصنيع البترول ولا تجده إلاً متبسما هادئا، وعلى مدار 36 عاما قضاها وسط الزملاء بالعمل لم يترك سوى كل أثر طيب حتى لقبه الزملاء بـ«الساجد العابد».

وتحولت وسائل التواصل الإجتماعى بالسويس إلى دفتر عزاء نعوا فيه كل من السيد إبراهيم بدير 72 سنة، وزوجته وإصابة ابنته.

البلاغ بالحادث

كان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغا من قائدي السيارات على طريق «السويس - القاهرة»، يفيد بوقوع حادث تصادم للسيارة الملاكي بالحاجز الخرساني مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثث.

وأسفرت المعاينة عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (ط و م 3852 ) بالحاجز الخرساني بطريق «السويس - القاهرة»، قبل محور 30 يونيو أسفر عن مصاب ومصرع 3 أشخاص.