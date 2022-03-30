أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم على طريق «السويس-القاهرة»

25 مصابا هو حصيلة حادث التصادم على طريق «السويس-القاهرة» بين سيارة نقل وميني باص، فضلاً عن 3 لقوا مصرعهم نتيجة للحادث، وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى السويس العام عدا 7 تم نقلهم بعد إسعافهم بمكان الحادث للمستشفى بسيارات خاصة بحسب تصريحات المصادر الطبية وبيان الإسعاف.

مصدر طبي: وصول 7 مصابين إلى المستشفى بسيارات خاصة و18 بسيارات الإسعاف

أفاد مصدر طبي بالسويس بأن عدد مصابي حادث تصادم ميني باص مع سيارة نقل إلى 25 مصاباً، موضحاً وصول 7 مصابين إلى طوارئ مستشفى السويس العام بسيارات خاصة والإصابات جميعها سحجات وكدمات وحالتهم العامة مستقرة، وأوضح المصدر أن أسماء المصابين الذين تم نقلهم بسيارات الإسعاف، هم رباح أحمد يوسف 45 عاما، من الأقصر ومصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية، هشام صبحي زيدان 26 عاما، ديرب نجم شرقية والإصابة اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج، ومحمود ممدوح أحمد 29 عاما، مقيم بالأقصر والإصابة نزيف بالمخ، وعبدالرحيم محمد حجاج 23 عاما، مقيم بالأقصر والإصابة اشتباه كسر بالساق اليسري، والسيد عبد الصبور الضوي 24 عاما، مقيم بالأقصر والإصابة اشتباه كسر بالساق اليسري، وأسامة محمد محمد 25 عاما، الأقصر، والإصابة سحجات وكدمات بالجسم ، محمود محمد نور 22 عاماً مقيم بالأقصر والإصابة سحجات وكدمات بالجسم ، مجهول، مصاب نزيف بالمخ، محمود علي عربي 39 عاما من الأقصر والإصابة كسر مضاعف بالساق اليسرى وكسر وبالكتف الأيسر، محمود عبد العزيز رزق 22 عاما من الشرقية، والإصابة جروح بالوجه، علي محمود جمعة عبدالله 35 عاما مقيم بسوهاج والإصابة عبارة عن نزيف بالمخ وبتر بالساق اليمنى، كامل رفعت محمد مقيم بمحافظة سوهاج، 42 عاما، الإصابة نزيف بالمخ، محمود ناصر أحمد 22 عاما من محافظة أسيوط، والإصابة عبارة عن اشتباه كسر بالفقرات العنقية والعمود الفقري، علاء أحمد محمد 40 عاما، من محافظة الأقصر والإصابة عبارة عن اشتباه كسر بالساقين، أحمد أبو المجد محمد 35 عاما، من محافظة الأقصر، والإصابة اشتباه كسر بالفخذ الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد عبد الصبور 24 عاما، من محافظة الأقصر، ومصاب باشتباه بكسر بالساق اليسرى واشتباه كسر بالفقرات العنقية، أحمد سيد أبو النجا 39 عاما، من الأقصر، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، مجهول مصاب بنزيف بالمخ، مصابين تم نقلهم بسيارة ميكروباص خاصه رقم ط س س 2964.

وأضاف المصدر أن المصابين الذين تم نقلهم بسيارة خاصة هم محمد أحمد محمد أحمد 28 عاما، من أسيوط ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد حسين يوسف 30 عاما، مقيم بمحافظة الأقصر، والإصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد عادل أحمد، 23 عاما، من محافظة الأقصر، والإصابة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، أحمد سيد مرتضى 28 عاما، مقيم بالأقصر ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد سيد عربي 19 عاما من محافظة الأقصر والإصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بيانات مصابين تم نقلهم بسيارة ربع نقل خاصة رقم ج ر ب 1325

وأضاف المصدر أن هناك مصابين تم نقلهم بسيارة نقل وهم يسري بيومي أبو اليزيد 45 عاما، مقيم بكفر الشيخ، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، علاء السيد أحمد 30 عاما، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بيانات جثث تم نقلها من مكان البلاغ

أما بيانت المتوفين فهم محمود حسن سليمان 30 عاما، مقيم بمحافظة الأقصر، وطه فتحي علي 35 عاما، مقيم بأسيوط، وعبدالله عبدالصمد مصباح، 24 عاما، من محافظة الإسماعيلية.

الحادث تصادم بين سيارة نقل ومينى باص

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس قد تلقت بلاغا من قائدي السيارات على طريق (السويس – القاهرة) يفيد بحدوث تصادم بين سيارة أتوبيس وأخرى نقل بعد وصلة أم القمر الممتدة بين طريق السويس– القاهرة، وطريق «السويس – الإسماعيلية»، ما أسفر عن وفاة 3 وإصابة 23 شخصا آخرين.

ووجه مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوى سيارات الإسعاف لمكان الحادث حيث تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى العام.

قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة الأولية بأن سيارة أتوبيس «ميني باص» تحمل لوحات «ق ص ى 8643» بسيارة نقل تحمل رقم «ط ق ل 4976» بالمواجهة، بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، وذلك على الطريق الأسفلتى المخصص لسيارات النقل بسبب قيام بعض السائقين باستخدام حارة النقل.