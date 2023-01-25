مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق «القاهرة – السويس»

شهد طريق السويس - القاهرة، حادث تصادم سيارة ملاكي بالحجاز الخرسانى قبل محور 30 يونيو بنحو كيلو متر أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر، تم نقل المصاب إلى مستشفى السويس العام لتلقى لعلاج وجثث المتوفين الثلاثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

بلاغ بالحادث

تلقى مرفق إسعاف محافظة السويس بلاغا من قائدى السيارات على طريق القاهرة – السويس ، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى مما أسفر عن وقع وفيات وإصابات

توجيه 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث

وعلى الفور وجَّه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف السويس بتوجيه 4 سيارات إسعاف من نقاط التمركز على الطريق لنقل المصابين والجثث.

المعاينة أسفرت عن مصرع 3 وإصابة شخص

وقد أسفرت المعاينة عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني طريق القاهرة - السويس قبل محور 30 يونيو بكيلو أسفر عن مصاب ومصرع 3 أشخاص، وقام رجال الإسعاف بتقديم التأمين الطبي اللازم للمصاب وتم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السويس العام.

قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث

وقد انتقلت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث، حيث تبين اصطدام السيارة الملاكي بالحجاز الخرساني بطريق «السويس- القاهرة»، ما أسفر عن وقوع إصابة وثلاث جثث، تم تحرير محضر بالواقعة وتواصل الجهات المختصة التحقيق فى الحادث.