مواعيد عمل معرض الكتاب يوميا.. اعرف بيقفل الساعة كام؟

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين.

مواعيد عمل معرض الكتاب

وذكرت الصفحة الرسمية للمعرض على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد عمل معرض الكتاب يوميا، وجاءت كالتالي:

تكون مواعيد عمل معرض الكتاب الذي تستمر فعالياته حتى 7 فبراير، من السبت إلى الأربعاء من الساعة 10 صباحا إلى 8 مساءً، ويومي الخميس والجمعة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 9 مساءً.

خطوط مواصلات معرض الكتاب

كما جاءت خطوط مواصلات معرض الكتاب كالتالي:

- الخط رقم 1 من عبد المنعم رياض، سيتم الدفع بـ10 سيارات (عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية - جامعة الأزهر - محور المشير معرض الكتاب).

- الخط رقم (2) دوران شبرا، سيتم الدفع بـ10 سيارات (دوران شبرا- شارع شبرا - أحمد حلمي- شارع رمسيس - عباسية - نادي السكة - جامعة الأزهر - محور المشير معرض الكتاب).

- الخط رقم (4) الأميرية، سيتم الدفع بـ7 سيارات (الأميرية - ميدان المطرية - الحلمية - كلية بنات عين شمس - ميدان هشام بركات - الحي السابع - حي السفارات - معرض الكتاب).

- الخط رقم (5) ميدان الجيزة، سيتم الدفع بـ10 سيارات (ميدان الجيزة - جامعة القاهرة - قصر العيني - السيدة عائشة - الأوتوستراد - جامعة الأزهر - معرض الكتاب).

- الخط رقم (6) صقر قريش، سيتم الدفع بـ5 سيارات (صقر قريش - كارفور المعادي - نادي وادي دجلة - الطريق الدائري - محور المشير - معرض الكتاب).

- الخط رقم (7) المظلات، سيتم الدفع بـ8 سيارات (المظلات - سراي القبة - روكسي- السبع عمارات - الحي الثامن- الوفاء والأمل - محور المشير - معرض الكتاب).

- الخط رقم (3) النزهة الجديدة، سيتم الدفع بـ8 سيارات (النزهة الجديدة - ميدان الحجاز - السبع عمارات - مكرم عبيد - مصطفى النحاس - المنهل - الوفاء والامل - معرض الكتاب)