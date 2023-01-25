وزير الأوقاف: معرض الكتاب السنوي بالقاهرة من أهم روافد الثقافة الرصينة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنَّ الثقافة الرشيدة أحد أهم عوامل رقي الأمم ومعرض الكتاب السنوي بالقاهرة أحد أهم روافد الثقافة الرصينة.

وأضاف وزير الأوقاف عبر صفحته على تويتر: «معرض القاهرة للكتاب حدث ثقافي فريد يبرز اهتمام الدولة المصرية بالعلم والثقافة ويؤكّد أهمية وقيمة الكتاب الذي سيظل خير جليس وأحد أهم روافد البناء العلمي والثقافي الرصين وأدعو الأئمة والواعظات لزيارته والاطلاع على أحدث ما نشر في مختلف مجالات العلم والثقافة».

عروض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، أعلن أن من بين تلك العروض هديته للزوار بمعرض الكتاب، وهي عبارة عن تخفيض أسعار أحدث 10 إصدارات في الفكر الوسطي فقط بـ100 جنيه بدلًا من 200 جنيه، مؤكّدًا أنَّه يمكن التسجل لحجز النسخة على أن يتمّ توصيلها عبر مديرية الأوقاف التابع لها، مشيرًا إلى أنَّ التوصيل مجانًا، وأن الفرصة متاحة من تاريخه حتى نهاية أيام المعرض