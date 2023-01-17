سعر تذكرة معرض الكتاب 2023.. مجاني لذوي الهمم وكبار السن

عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ54 من معرض الكتاب، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئيسة اللجنة العليا للمعرض، أول أمس، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، لإعلان تفاصيل الدورة المقبلة المقرر إقامتها 25 يناير الجاري، بأرض المعارض.

وجاء في المؤتمر الصحفي الكثير من التفاصيل الخاصة بالمعرض ومنها سعر تذكرة معرض الكتاب 2023.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2023

وبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب نحو 5 جنيهات، وذلك وفقا لما جاء في الفيلم التسجيلي عن الدورة الـ54 تحت شعار «على اسم مصر.. معا نقرأ نفكر نبدع».

وسيكون الدخول مجانًا للمعرض لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

خطوط معرض الكتاب

الخط رقم (1) عبد المنعم رياض – عدد 10 سيارات (عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير معرض الكتاب)

- الخط رقم (2) دوران شبرا – عدد 10 سيارات (دوران شبرا- شارع شبرا – أحمد حلمي- شارع رمسيس – عباسية – نادي السكة - جامعة الأزهر – محور المشير معرض الكتاب)

- الخط رقم (3) النزهة الجديدة – عدد 8 سيارات(النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والامل – معرض الكتاب)

- الخط رقم (4) الأميرية – عدد 7 سيارات (الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب)

- الخط رقم (5) ميدان الجيزة – عدد 10 سيارات (ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – قصر العيني – السيدة عائشة – الاوتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب)

- الخط رقم (6) صقر قريش – عدد 5 سيارات (صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب)

- الخط رقم (7) المظلات- عدد 8 سيارات (المظلات – سراي القبة – روكسي- السبع عمارات – الحي الثامن- الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.