«أمن المنافذ» يضبط 1800 مخالفة مرورية وينفذ 191 حكما قضائيا

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جرائم تهريب البضائع

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، جرى ضبط 3 قضايا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 1846 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، جرى ضبط 31 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 191 حكما قضائيا متنوعا.

أما في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، فجرى ضبط 11 قضية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.