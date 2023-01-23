الداخلية تضبط أكثر من 55 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 55381 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

11767 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

271 مخالفة السير بدون تراخيص.

8 دراجات نارية مخالفة.

32 مخالفة موقف عشوائي.

16 مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.