«المرور» تحرر 77 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76935 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 19029 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 323 مخالفة السير بدون تراخيص.

كما تمّ تحرير دراجة نارية مخالفة، 29 مخالفة موقف عشوائي، و38 مخالفة لشروط التراخيص، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.