الداخلية: ضبط 86 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (86019) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(28085) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(259) مخالفة السير بدون تراخيص.

(25) مخالفة موقف عشوائي.

(18) مخالفة شروط التراخيص.

تحرير (378) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

من جهة أخرى، جرى تحرير (378) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.