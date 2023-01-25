مراحل حجز شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة.. تنتهي 16 مارس المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن مشروع نزهة الأندلس، في مدينة القاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 130 مترا إلى 150 مترا، من خلال سداد مقدم حجز قيمته 100000 جنيه، ومن ثم سداد باقي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات كحد أقصى.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مراحل حجز شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة، وفقا لكراسة الشروط بموقع بنك التعمير والإسكان.

مراحل حجز شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة

المرحلة الأولى «التقديم»

تبدأ مراحل حجز شقق نزهة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بالتقديم للحجز، وذلك خلال الفترة من 22/01/2023 إلى 02/02/2023 حتى الساعة 11.59 مساء، من خلال زيارة الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

وسيتم ارسال رسالة SMS تفيـد وصـول مبلغ جدية الحجـز خـلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من القيام بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفي حالة عدم وصول الرسلة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995 أو عبرالبريد الالكتروني.

المرحلة الثانية «مراجعة داخلية بالبنك»

تختص المرحلة الثانية من مراحل حجز شقق نزهة الأندلس، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5/2/2023 وحتى يوم الاثنين 6/2/2023.

المرحلة الثالثة «الحجز»

تتمثل المرحلة الثالثة في عملية حجز الوحدات، والتى تستمر خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/7 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 منتصف الليل من خلال الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، ثم الضغط على (أرغب في التقدم) ثم الضغط على أيقونة (الحجز الآن).

ثم يتم ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالإستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط) ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالية - نوع الوحدة.

رقم الوحدة

ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعته، وبيانات الاستمارة سيتم إتاحتها بشاشة على الموقع الإلكتروني لبنك التعميروالإسكان بعد الإنتهاء من فترة الحجز حتى يتمكن السادة العملاء غير الفائزين من تسجيل الطلبات.

المرحلة الرابعة

تتضمن المرحلة الرابعة من مراحل حجز شقق نزهة الأندلس استكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/2023 /12 حتى يوم الخميس الموافق 16/3/2023.

وفي حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد مبلغ جدية الحجز من الفرع المخصص مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.